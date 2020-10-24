كلاسيكو الأرض.. برشلونة يتحدى ريال مدريد في مواجهة نارية بـ الدوري الإسباني

يستضيف فريق برشلونة نظيره ريال مدريد اليوم، السبت، في تمام الرابعة عصرا، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري الإسباني.
وتعد مباراة اليوم هي الكلاسيكو الأول لـ رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، والذي تولى قيادة الفريق مؤخرا، خلفا لـ كيكي سيتين.
ويسعى برشلونة بقيادة رونالد كومان لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتحسين وضع الفريق في جدول ترتيب الدوري الإسباني.
في المقابل يطمح فريق ريال مدريد في انتزاع الفوز من برشلونة، للدخول مبكرا في المنافسة على لقب الدوري الإسباني.
ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط ويتبقى له مباراة مؤجلة، بينما يتواجد برشلونة في المركز التاسع بـ 7 نقاط، وتتبقى له مباراتين مؤجلتين.
قائمة برشلونة للكلاسيكو:
حراسة المرمى: نيتو - إينياكي - تيناس.
خط الدفاع: جوردي ألبا - فيربو -أروخو - بيكيه - لينجليت - ديست.
خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - كارليس ألينيا - سيرجيو روبيرتو- دي يونج - بويج.
خط الهجوم: ليونيل ميسي - عثمان ديمبلي - أنطوان جريزمان - مارتن برايثوايت - بيدري - فاتي.
قائمة ريال مدريد:
حراسة المرمى: كورتوا - لونين - لوبيز.
خط الدفاع: ميندي - مارسلو -راموس - فاران - ناتشو - ميليتاو.
خط الوس" كاسيميرو - توني كروس- لوكا مودريتش - إيسكو - أسينسيو.
خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو - لوكاس فاسكيز - يوفيتش - كريم بنزيما.
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