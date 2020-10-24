بنشر مجموعة من الصور.. حسين الشحات يحتفل بالتأهل لنهائي دوري الأبطال

نشر حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، مجموعة من الصور خلال مباراة أمس أمام فريق الوداد المغربي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام . وظهر حسين الشحات وهو يحتفل بإحراز الهدف الثاني في شباك فريق الوداد، وعلق على الصورة قائلا : " الحمد لله عقبال البطولة ان شاء الله". وفاز الاهلى على الوداد المغربى فى اياب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا وافتتح الأهلي التهديف فى الدقيقة 4 عن طريق مروان محسن بعد تمريرة رائعة من عمرو السولية لـ يتوغل فـ يسددها بإتقان لتسكن الشباك.



وأضاف الأهلي الهدف الثاني فى الدقيقة 26 عن طريق حسين الشحات بعد مراوغة رائعة لدفاع الوداد المغربي ويسددها بإتقان فتسكن الشباك. وجاء هدف الأهلي الثالث فى الدقيقة 60 عن طريق ياسر إبراهيم ، بعد تنفيذ ركنية تصل منطقة الجزاء ليقفز علي أثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك علي الفور . وتمكن الوداد من تسجيل هدف وحيد فى الدقيقة 82 عن طريق زهير المترجي من تسديدة صاروخية وعلي لطفي يشاهدها فقط وهي تسكن شباكه.مش هانعمل ماتش خماسي مع الوداد بقي

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