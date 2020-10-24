الدوري الإنجليزي.. ليفربول يسعى لمصالحة جماهيره على حساب شيفيلد يونايتد

ويسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة الليلة، بعد الهزيمة أمام أستون فيلا بنتيجة 7 - 2 والتعادل أمام إيفرتون 2 - 2، في آخر جولتين في البريميرليج.
كان فريق ليفربول تلقى صدمة قوية خلال الأيام الماضية بإصابة فيرجيل فان دايك بقطع في الرباط الصليبي، وغيابه عن الفريق لمدة تترواح من 6 إلى 8 أشهر.
في المقابل يطمح شيفيلد في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الريدز في لقاء اليوم، لتحسين وضعه السيئ في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي.
ويحتل فريق ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد شيفيلد في المركز الـ 19 وقبل الأخيرة بنقطة وحيدة.
ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها، من مسابقة الدوري الإنجليزي، وست هام مع مانشستر سيتي، فولهام مع كريستال بالاس، مانشستر يونايتد مع تشيلسي.
يذكر أن الحكومة البريطانية تراجعت مؤخرا، عن قرار عودة الجماهير إلى مباريات الدوري الإنجليزي، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المدرجات.
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