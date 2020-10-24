احمد_فتحي يتصدر تويتر.. ومغردون: شكرا على ما قدمته

أكد الإعلامى أحمد شوبير أن أحمد فتحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى لن يشارك مع الفريق فى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا وأضاف: "فتحى سيصبح لاعبا في بيراميدز بمجرد نهاية الموسم الحالي يوم 31 أكتوبر الجاري ولا يحق له المشاركة مع الأهلى فى أى مباراة بمجرد انتهاء الدوري". دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #احمد_فتحي ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا . ر

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