سموحة يضم البدرى ويشكل لجنة برئاسة سامى لتقييم الناشئين

أعلن المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة عن ضم محمود البدرى مدافع الإنتاج إلى ناديه فى صفقة انتقال حر.
وأضاف رئيس سموحة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أن ناديه لا يمانع فى إعارة لاعبه فارس مجاهد نجم منتخب الناشئين من أجل زيادة مشاركته واكتسابه خبرات .
وأوضح عامر أن ناديه سيدعم فريق سبورتنج الصاعد حديثًا إلى دورى الممتاز ب بثلاثة لاعبين من قطاع الناشئين.
وكشف فرج عامر النقاب عن قيام ناديه بتشكيل لجنه لتقييم مستوى ناشئين النادى فى شتى المراحل السنية لدراسة كيفية الاستفادة منهم.
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