أحمد سامى يعيد ترتيب الأوراق داخل قطاع الكرة بسموحة

قرر المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة تشكيل لجنة فنية برئاسة أحمد سامى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى من أجل إعادة ترتيب الأوراق مرة أخرى داخل قطاع الناشئين لكرة القدم، وذلك من أجل انتقاء أفضل العناصر الموجودة فى القطاع وتصعيدها للفريق الأول بالإضافة إلى وضع خطة عاجلة للنهوض بناشئى سموحة خلال الفترة القادمة.

وستبدأ اللجنة عملها خلال الأيام القادمة بعد انتهاء الفريق من مباراته الأخيرة امام نادى مصر فى والتى ستقام يوم 13 أكتوبر الجارى فى ختام مباريات الدورى العام هذا الموسم.

على جانب آخر يواصل فريق سموحه تدريباته اليومية استعدادا لمباراة نادى مصر والتى يرغب الجهاز الفنى فى الخروج بنتيجة كبيرة تكون أفضل ختام للدورى وللإحتفاظ بالمركز الخامس بجدول المسابقة أملًا فى المشاركة بالبطولة العربية فى الموسم الجديد.

وكان سموحه قد أعلن رسميًا تعاقده مع محمود البدرى مدافع الإنتاج الحربى فى صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع فريقه بشكل رسمى، ومازالت هناك مفاوضات قائمة مع عدد من لاعبى فريق الدورى من أجل تنفيذ خطة المدير الفنى لتدعيم الفريق بصفقات من العيار الثقيل تكون بوابة سموحه للمنافسة على درع الدورى فى الموسم الجديد.

وكشفت مصادر أن رئيس سموحة يتفاوض حاليًا مع الرباعى صالح جمعة وعمار حمدى وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان لاعبو النادى الأهلى من أجل الحصول على خدماتهم فى الميركاتو الصيفى الحالى.