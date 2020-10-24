قمة نارية بين مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي.. الليلة

يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره تشيلسي اليوم، السبت، في تمام السادسة مساء، ضمن منافسات الجولة السادسة، من مسابقة الدوري الإنجليزي " بريميرليج".

ويسعى مانشستر يونايتد بقيادة مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير لتحقيق في مباراة اليوم، لتحسين وضعه في مسابقة الدوري الإنجليزي، والحفاظ على كامل فرصه في المنافسة على اللقب.

كان مانشستر يونايتد اكتسح نيوكاسل بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الإنجليزي.

في المقابل يسعى تشيلسي لمصالحة جماهيره بانتزاع الثلاث نقاط من الشياطين الحمر في مباراة الليلة، بعد التعادل المخيب أمام ساوثهامبيتون 3 - 3، في الجولة الماضية.

ويحتل تشيلسي المركز التاسع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الـ 15 بـ 6 نقاط.

ويلتقي اليوم ايضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها، من مسابقة الدوري الإنجليزي، وست هام مع مانشستر سيتي، فولهام مع كريستال بالاس، ليفربول مع شيفيلد يونايتد.

يذكر أن الحكومة البريطانية تراجعت مؤخرا، عن قرار عودة الجماهير إلى مباريات الدوري الإنجليزي، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.