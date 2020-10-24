بدء تصفيات مسابقة أولمبياد المحافظات الحدودية في نوفمبر المقبل

تستعد مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء للمشاركة فى مسابقة أولمبياد المحافظات الحدودية الثانى 2020م، بتمثيل الشباب من مراكز الشباب والأندية الرياضية بقري ومدن المحافظة في مختلف اللعبات الرياضية التي تبدأ تصفيتها خلال شهر نوفمبر المقبل.

وقال كليب راشد مصبح مدير عام المديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، إن المسابقات التى تم الاستعداد للمشاركة فيها هى: خماسي كرة قدم بنين وبنات، وكرة طائرة بنين وبنات، وتنس طاولة بنين وبنات، وكرة السرعة بنين وبنات، ألعاب القوى بنين وبنات 100متر - 800 متر - وثب طويل، وكرة طائرة شاطئية بنين وبنات، الكاراتيه كاتا جماعي بنين وبنات، والشطرنج بنين وبنات.

وفي رياضة السباحة ستكون للبنين فقط من 15سنة حتى 17سنة "50 مترحرة- 50 متر سباحة الظهر"، وفوق 17سنه حتي 23سنه ( 50متر سباحة حرة- 50متر سباحة علي الظهر).

وأضاف أنه تم اتاحة المشاركة للمتسابقين من كل مناطق المحافظة، بتسجل بيانات المشارك على موقع المشروع من خلال الأندية ومراكز الشباب بقري ومدن المحافظة .

وأشار الي ان التصفيات على مستوى الإدارة خلال النصف الأول من نوفمبر، والنهائيات على مستوى المحافظة خلال النصف الثانى من نوفمبر 2020 ، والتصعيد على مستوى الجمهورية خلال شهر ديسمبر 2020 بمدينة شرم الشيخ.