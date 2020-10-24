الرياضة

بـ 34 هدفا.. الأهلي يسجل رقما قياسيا جديدا في دوري الأبطال

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نجح النادي الأهلي في بلوغ نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما تخطى عقبة الوداد المغربي بنتيجة 5-1 في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة لدور نصف نهائي البطولة.

وبفوز الأهلي مساء اليوم رفع عدد أهداف الأهلي في النسخة الجارية من البطولة إلى 34 هدفا، ليصبح أكثر فريق تسجيلا للأهداف في نسخة واحدة في تاريخ البطولة، التي انطلقت في ستينات القرن الماضي.

لينجح الأهلي في تحطيم الرقم القياسي والبالغ 31 هدفا والمسجل لعدد من الفرق الإفريقية، آخرها فريق صن داونز بطل جنوب إفريقيا في النسخة الجارية.

وجاءت أهداف الأهلي في النسخة الجارية على النحو التالي: 

استهل الأهلي سجله التهديفي بالدور التمهيدي للبطولة في شباك اطلع برا، بطل جنوب السودان، بتسعة أهداف في الذهاب و4 أهداف في العودة،قبل أن يتخطى دور الـ32 على حساب كانو سبورت الغيني، الذي استقبلت شباكه نصف دستة أهداف.

ونجح الفريق في تسجيل 7 أهداف في دور مجموعات دوري الأبطال، بواقع 3 أهداف في شباك بلاتنيوم الزيمبابوي، وثلاثة أهداف في شباك الهلال السوداني، وهدف واحد في شباك النجم الساحلي التونسي.

وتمكن خط هجوم الأهلي من زيارة شباك صن داونز بطل جنوب إفريقيا في ثلاث مناسبات لحساب دور ربع نهائي البطولة.

قبل أن يتمكن الفريق من زيارة شباك الوداد المغربي بنصف النهائي في خمس مناسبات، ليصل إجمالي أهدافه إلى 34 هدفا.

وبمقدور الأهلي تعزيز رقمه عندما يخوض نهائي البطولة في السادس من نوفمبر المقبل، أمام الفائز من مواجهة الزمالك والرجاء المغربي.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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