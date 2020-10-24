الشباب والرياضة: 5 آلاف مشارك من 20 محافظة يتنافسون فى دورى خماسيات كرة القدم للأندية الصغيرة

اختتمت بمحافظة بورسعيد النسخة السادسة من دوري الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية "اللقاء القمي" في خماسيات كرة القدم، الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية برئاسة الدكتورة سونيا عبد الوهاب.

وفازت محافظة الإسكندرية بالمركز الأول ومحافظة القليوبية بالمركز الثانى، فيما فازت الغربية بالمركز الثالث والمنيا بالمركز الرابع.

شارك في فعاليات الدوري 20 محافظة علي مستوى الجمهورية "القاهرة، الغربية، الشرقية، المنوفية، القليوبية، بني سويف، البحيرة، السويس، كفرالشيخ، جنوب سيناء، دمياط، الإسكندرية، المنيا، الإسماعيلية، البحر الأحمر، أسوان، الأقصر، مطروح، قنا، الدقهلية"، باجمالي "5120" مشارك بنحو "256" مشاركا من كل محافظة، ويستهدف المرحلة السنية بداية من سن 30 إلى 40 عاما.

يشار إلى أن المدينة الشبابية بمحافظة بورسعيد استضافت الفعاليات وذلك خلال الفترة من 22 الى 24 أكتوبر الجاري.

وفي هذا الصدد أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن هذا الدوري يهدف إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضة، وحث المجتمع على ممارسة الرياضة، من خلال التأكيد على رؤية القيادة السياسة لجعل الرياضة اسلوب حياة لكل المصريين.

وأضاف صبحي أن الوزارة باتت تعمل بشكل مستمر في تفعيل وتنفيذ جميع الانشطة والبرامج في كل محافظات الجمهورية، لاستهداف جميع فئات وشرائح المجتمع.

وأوضح وزير الرياضة، بأنه في القريب العاجل سيتم عقد مؤتمر صحفي موسع الأسبوع المقبل للإعلان عن خطة التنمية الرياضية والخاصة بدوري الاحياء الشعبية النسخه السابعة والذي من المتوقع أن يختتم فعالياته في شهر رمضان المقبل.

من جانبها أوضحت الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية ان دوري الاحياء الشعبية يهدف الي تشجيع المجتمع علي ممارسة الرياضة، والتركيز علي دمج المرحلة السنية من (30-40) لممارسة الرياضة ضمن فريق واحد، وإبراز دور الدولة في رعاية جميع المراحل العمرية رياضيًا.