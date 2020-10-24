أجويرو يقود تشكيل مانشستر سيتي ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة وست هام يونايتد، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري الإنجليزي. وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي: في حراسة المرمى : إيدرسون مواريش خط الدفاع : كايل والكر - روبين دياز - إيريك جارسيا - جواو كانسيلو خط الوسط : رودري - برناندو سيلفا - إلكاي جوندوجان خط الهجوم : رياض محرز - رحيم ستيرلنج - سيرجيو أجويرو وتنطلق المباراة في تمام الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة.

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