وزير الرياضة يلتقي مجموعة من الشباب في حوار مفتوح

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم السبت بمركز التعليم المدني بالجزيرة، لقاءً حواريًا مع مجموعة من الشباب والفتيات من مختلف محافظات الجمهورية؛ لفتح باب النقاش حول رؤية واستراتيجية الوزارة، وأبرز المشروعات والبرامج المنفذة للنشء والشباب، والحديث عن عدد من القضايا الراهنة.

أوضح وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تعمل بشكل متوازي من خلال الدمج بين أنشطة الشباب والرياضة، وربطها بالرؤية العامة للدولة، والاهتمام بالتنمية الرياضية والتنشئة الإيجابية للشخصية المصرية ضمن توجيهات القيادة السياسية.

وأضاف أن بناء الشخصية المتكاملة المتزنة هي أساس تنفيذ البرامج والمشروعات التي تنفذها الوزراة بدءًا من سن الطلائع ومرحلة الشباب حتى 40 عامًا، لافتًا إلى تنوع البرامج والمبادرات المقدمة على صعيد قطاعي الشباب والرياضة، والتى تتوافق ومتطلبات الشباب.

وتابع د. أشرف صبحي :"أنه على مستوى رياضة البطولة فقد شهدت مصر إقامة عدد كبير من البطولات، وفوز أبطال مصر بألقاب العديد من البطولات الدولية، فضلًا عن تنفيذ الوزارة لمشروعات كبيرة؛ للكشف عن الموهوبين تجوب جميع المحافظات بمشاركة خبراء ومتخصصين لقياس المهارات والكفاءة الفسيولوجية، وانتقاء أفضل العناصر كخط موازي لعمل الاتحادات الرياضية".

وعلى صعيد تطوير البنية التحتية بالمنشآت الشبابية والرياضية، كشف وزير الشباب والرياضة عن نجاح مشروع الطرح الاستثماري لمراكز الشباب بمشاركة القطاع الخاص من حيث تطوير البنية التحتية بمراكز الشباب بنظام حق الانتفاع وفق اللوائح المنظمة، معلنًا أن حجم العائد من المشروعات الاستثمارية بلغت حتى الآن 2 مليار و300 مليون جنيه بواقع مليار و 300 مليون بمراكز الشباب، ومليار جنيه في القطاع الرياضي، وذلك دون أن تتحمل موازنة الدولة أية تكلفة.

ودعا الدكتور أشرف صبحي الشباب والفتيات للمشاركة في حملة "تصدوا معنا" التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للتصدي للشائعات، والكشف عن الحقائق في ظل التحديات العديدة التي تواجه البلاد.

واستمع الوزير إلى عدد من التساؤلات والاقتراحات من قبل الشباب المشاركين جاء أهمها في التوسع في تنفيذ الدورات التدريبية المتخصصة في محافظة شمال سيناء، مقترح إقامة مجلس استشاري من الشباب للمشاركة في وضع قوانين وسياسة الدولة، الإستفادة من القيادات الشبابية التي تم صقل مهاراتها.

وطالب وزير الشباب والرياضة من الشباب المشاركين في اللقاء بتجميع مقترحاتهم للعمل على دراستها، وتنفيذ ما يمكن منها على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة.