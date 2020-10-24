انت الان تتابع تفاصيل خبر الكلاسيكو: ريالد مدريد في ضيافة برشلونة.. آخر المستجدات والتشكيلة المتوقعة للفريقين والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يأمل برشلونة في إلحاق الهزيمة بريال مدريد للمرة الثالثة على التوالي عندما يواجهه اليوم السبت في الكلاسيكو على ملعب الكامب نو في إطار مواجهات الليغا الأسبانية بعد خساراة الأخير أمام شاختار .

ضغوط كبيرة على المدربين

سيكون المدرب زين الدين زيدان تحت ضغط كبير شأنه شأن رونالد كومان.

و يذكر أن رجال زيدان قد خسروا مرتين على أرضهم الأسبوع الماضي، 1-0 أمام كاديز الصاعد حديثًا في الليغا و3-2 أمام شاختار دونيتسك في المباراة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وسيكون زيدان مرة أخرى بدون هازارد، وداني كارفاخال ومارتن أوديجارد، مع الشك أيضًا في ماريانو دياز وألفارو أودريوزولا. ومن المرجح أن يستدعي الريال الظهير الأيمن الأسباني ناتشو، مع عودة نجم فرنسا فيرلاند ميندي إلى اليسار ومارسيلو. كما من المتوقع أن يعود أسطورة الكلاسيكو سيرجيو راموس إلى جانب رفائيل فاران في وسط الدفاع.

أما بالنسبة لبرشلونة فسيكون اختيار كومان واضحًا جدًا، بعد عودة الظهير الأيسر جوردي ألبا من الإصابة كما يجب أن يظل البرازيلي نيتو في المرمى، على الرغم من أن الحارس الأول مارك أندريه تير شتيجن قد تعافى تقريبًا من مشكلة في الركبة في حين ان سيرجيو بوسكيتس هو المهاجم المحتمل في خط الوسط. أما عن النجم الصاعد فيليب كوتينيو والجناح الأيسر أنسو فاتي البالغ من العمر 17 عامًا فهما يقدمان مردود ممتاز في الوقت الذي يسعى فيه برشلونة للصعود من المركز التاسع في جدول الدوري الإسباني.

تشكيلة الفريقين المتوقعة في الكلاسيكو

ريال مدريد

حراسة المرمى :كورتوا

الدفاع :ناتشو ، فاران ،راموس ، ميندي

الوسط: مودريتش ، كازيميرو ، كروس

الهجوم: فينيسيوس ، بنزيما ، اسنسيو

برشلونة

حراسة المرمى :نيتو

الدفاع :ألبا، لونغلي،بيكي، روبرتو

الوسط: بوسكيتس، دي يونغ، كوتينهو

الهجوم: فاتي، غريزمان، ميسي