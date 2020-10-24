«فيفا» يهنئ الأهلي بالتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا

هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، النادي الأهلي بالتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الوداد المغربي٥-١بمجموع لقائي الذهاب والعودة في نصف النهائي.
ونشر الاتحاد الدولي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تغريدة هنأ فيها الأهلي وجماهيره بالتأهل لنهائي البطولة الإفريقية.
ونجح الأهلي في التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا وينتظر الفائز من مواجهة الزمالك والرجاء.
ونجح الفريق الأول لكرة بالقلعة الحمراء في بلوغ نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما تخطى عقبة الوداد المغربي بنتيجة 5-1 في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة لدور نصف نهائي البطولة.
فوز الأهلي مساء اليوم رفع عدد أهداف الأهلي في النسخة الجارية من البطولة إلى 34 هدفا، ليصبح أكثر فريق تسجيلا للأهداف في نسخة واحدة في تاريخ البطولة، التي انطلقت في ستينات القرن الماضي.
لينجح الأهلي في تحطيم الرقم القياسي والبالغ 31 هدفا والمسجل لعدد من الفرق الإفريقية، آخرها فريق صن داونز بطل جنوب إفريقيا في النسخة الجارية.
وجاءت أهداف الأهلي في النسخة الجارية على النحو التالي:
استهل الأهلي سجله التهديفي بالدور التمهيدي للبطولة في شباك اطلع برا، بطل جنوب السودان، بتسعة أهداف في الذهاب و4 أهداف في العودة.
قبل أن يتخطى دور الـ32 على حساب كانو سبورت الغيني، الذي استقبلت شباكه نصف دستة أهداف.
ونجح الفريق في تسجيل 7 أهداف في دور مجموعات دوري الأبطال، بواقع 3 أهداف في شباك بلاتنيوم الزيمبابوي، وثلاثة أهداف في شباك الهلال السوداني، وهدف واحد في شباك النجم الساحلي التونسي.
وتمكن خط هجوم الأهلي من زيارة شباك صن داونز بطل جنوب إفريقيا في ثلاث مناسبات لحساب دور ربع نهائي البطولة.
قبل أن يتمكن الفريق من زيارة شباك الوداد المغربي بنصف النهائي في خمس مناسبات، ليصل إجمالي أهدافه إلى 34 هدفا.
وبمقدور الأهلي تعزيز رقمه عندما يخوض نهائي البطولة في السادس من نوفمبر المقبل، أمام الفائز من مواجهة الزمالك والرجاء المغربي.
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