بعد السقوط أمام الأهلي رايح جاي.. جماهير الوداد تطالب برحيل رئيس النادي

وودع الوداد دوري أبطال افريقيا أمس، من الدور نصف النهائي، بعد الهزيمة أمام الأهلي بنتيجة 5 - 1، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب. " 2 - 0 ذهابا" و " 3 - 1 إيابا".
وذكر موقع " لو 360 سبورت" المغربية، أن جماهير الوداد عبرت عن غضبها الكبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من المستوي الباهت الذي ظهر به الفريق أمام الأهلي.
وأضاف الموقع، أن جماهير الوداد طالبوا سعيد الناصيري رئيس النادي بالرحيل، بعد إنهاء الموسم دون التتويج بأي بطولة.
وتابع الموقع، أن جماهير الوداد ترى أن جماهير الوداد ترى أن الـ 11 صفقة الذين تعاقد معهم سعيد الناصيري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لم يقدموا أي بصمة، بالإضافة إلى انتهاء صلاحية بعض اللاعبين الآخرين.
يذكر أن سعد الناصيري، أكد لـ " دوت الخليج" خلال الساعات الماضية أن الأيام المقبلة ستشهد تصحيحا شاملا للأوضاع داخل الفريق.
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