لاعبو الزمالك يخضعون لتحليل "رابيد تيست" قبل انطلاق المران

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، لتحليل "رابيد تيست" قبل انطلاق المران الذي يقام على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة. وعقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بحضور جهازه المعاون، اجتماعا فنيا مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة. وقام باتشيكو بتوجيه بعض التعليمات الفنية، للاعبين تمهيدا لتنفيذها بالمران اليوم . وطالب المدير الفني بالتركيز الفترة القادمة، والاستمرار في العمل بقوة، استعدادا للمواجهة المقبلة . ويستعد الفريق لمواجهة الإسماعيلي والمقرر لها بعد غد الإثنين بختام منافسات الدوري العام. حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ولاعبو الفريق علي الاحتفاء وتهنئة طارق حامد نجم الوسط بمناسبة عيد ميلاده اليوم، وذلك على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة. وقام اللاعبون بعمل ممر شرفي للاعب عقب تهنئته ، احتفاءً به ، متمنين له مزيدا من التوفيق والحياة السعيدة، وأن يكون عاما ملئ بالبطولات والانجازات

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