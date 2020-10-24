الدوري الإنجليزي.. وست هام يفاجئ مانشستر سيتي بهدف في الشوط الأول.. فيديو

تأخر فريق مانشستر سيتي أمام نظيره وست هام بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

جاء هدف وست في شباك مانشستر سيتي عن طريق ميشيل أنطونيو في الدقيقة الـ 18، من عمر المباراة.

وبدأ مانشستر سيتي المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى : إيدرسون مواريش خط الدفاع : كايل والكر - روبين دياز - إيريك جارسيا - جواو كانسيلو خط الوسط : رودري - برناندو سيلفا - إلكاي جوندوجان خط الهجوم : رياض محرز - رحيم ستيرلنج - سيرجيو أجويرو

ويحتل وست هام المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف مانشستر سيتي صاحب المركز الـ 11.

يذكر أن الحكومة البريطانية تراجعت مؤخرا عن قرار عودة الجماهير إلى المدرجات خلال شهر أكتوبر الحالي، خوفا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.