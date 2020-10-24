كلاسيكو الأرض.. ميسي وفاتي يقودان برشلونة أمام ريال مدريد

أعلن رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة التشكيل الأساسي لمواجهة ريال مدريد، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري الإسباني.

وتعد مباراة اليوم التي تقام في الرابعة مساء على استاد كامب ناو هي الكلاسيكو الأول لـ رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، والذي تولى قيادة الفريق مؤخرا، خلفا لـ كيكي سيتين.

ويسعى برشلونة بقيادة رونالد كومان لتحقيق الفوز على ريال مدريد، لتحسين وضع الفريق في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مدريد:

حراسة المرمى: نيتو

خط الدفاع: جوردي ألبا - لينجليت - جيرارد بيكيه - ديست.

خط الوسط: بوسكيتس - فرانكي دي يونج - كوتينيو.

خط الهجوم ليونيل ميسي- فاتي - بيدري.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط ويتبقى له مباراة مؤجلة ، بينما يتواجد برشلونة في المركز التاسع بـ 7 نقاط، وتتبقى له مباراتين مؤجلتين.

يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.