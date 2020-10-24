كلاسيكو الأرض.. زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد لموقعة برشلونة

أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي لمواجهة برشلونة، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري الإسباني.

ويطمح فريق ريال مدريد في انتزاع الفوز من برشلونة في مباراة اليوم، للدخول مبكرا في المنافسة على لقب الدوري الإسباني. تشكيل ريال مدريد لمواجهة برشلونة: حراسة المرمى: تيبو كورتوا خط الدفاع: ميندي - فاران - راموس - ناتشو. خط الوسط: كاسيميرو - توني كروس - فالفيردي. خط الهجوم: فينيسيوس جونيو - أسينسيو - كريم بنزيما. ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط ويتبقى له مباراة مؤجلة، بينما يتواجد برشلونة في المركز التاسع بـ 7 نقاط، وتتبقى له مباراتان مؤجلتان. يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المدرجات.

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