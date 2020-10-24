السيب يقترب من تحقيق حلمه الكبير وظفار يضرب شباك مسقط برباعية و مرباط يرفع الراية البيضاء والعروبة يرفض الاستسلام وأخطاء تحكيمية بالجملة

حدث في الجولة 24 لدوري الأضواء

متابعة ـ صالح البارحي :

اقترب السيب وبنسبة تزيد عن 80% من تحقيق حلمه الذي طال انتظاره … فلقب دورينا أصبح على مرمى حجر من مبنى الإمبراطور … ولم يتبق سوى وضع الرتوش الأخيرة على حسم الأمر عبر حاجته لنقطتين فقط من أصل (6) نقاط ممكنة يحسم من خلالها الأمر نهائيا … فالفوز الذي حققه بالجولة الماضية على نظيره نادي عمان بهدف نظيف يعد بمثابة الخطوة الأهم في مشوار الأصفر والأخضر نحو التتويج ليرفع رصيده إلى ( 53) نقطة ويبقي على فارق النقاط الخمس بينه وبين أقرب ملاحقيه ( ظفار) … اللقاء لم يكن سهلا بطبيعة الحال خاصة وأن الفترة التي توقف خلالها قطار دورينا كافية لتغيير الكثير من الجوانب بكل فريق … ناهيك عن أن اللقاء جاء أمام فريق يعاني ويلات الهبوط وليس لديه سوى الكفاح في هذا اللقاء حتى النهاية … وهو ما حدث بالفعل فكان نادي عمان ندا قويا طيلة دقائق المباراة وخذلته خبرة لاعبيه في الكثير من الدقائق التي كان بإمكانه وضع السيب في وضعية عصيبة قبل اللقائين المتبقيين بدورينا … ثلاث نقاط ثمينة ذهبت في خانة السيب بحثا عن إنجاز تنتظره جماهير (السكر والحليب) منذ سنوات طويلة … لتبدأ في رسم ملامح الفرحة التي ستعيشها ليلة القبض على درع دورينا إن لم يحدث ما لا يحمد عقباه في الجولتين المتبقيتين ..

ظفار يتمسك بالأمل

ظفار المنافس الوحيد للسيب لم يعلن استسلامه بعد … حيث تمسك بأمل الصراع على لقب الدوري حتى الرمق الأخير … فضرب بقوة في شباك مسقط برباعية نظيفة رفعت رصيده إلى (48) نقطة كفيلة بأن تبقي فارق النقاط الخمس حتى الجولة القادمة على أقل تقدير … ما يعني أن فرصته قائمة في نيل اللقب الثاني عشر إن خدمته الظروف شريطة أن يخسر السيب لقاءيه القادمين أو يخسر لقاء ويتعادل آخر ويفوز ظفار في لقائيه المتبقيين كذلك … خاصة وأن المتبقي في الملعب ( 6 ) نقاط كاملة كفيلة بقلب الموازين … أما تعادل السيب في اللقائين أو فوزه بلقاء واحد فإنه يتوج باللقب حتى لو فاز ظفار بلقائي الجولتين المتبقيتين … فالأمر بات بحاجة إلى نقطتين فقط لتتويج السيب دون انتظار …

المستوى الذي قدمه ظفار في لقاء مسقط متوقع تماما مقارنة بفترة الإعداد التي قام بها الفريق رفقة مدربه الوطني رشيد جابر … حيث تسيد الفريق المباراة طولا وعرضا ولم يجد صعوبة في تجاوز رغبة مسقط في حسم أمر بقائه بدوري الأضواء دون الدخول في صراع اللحظات الأخيرة … بزوغ نجم يزيد المعشني كان أبرز علامات اللقاء … وعودة عمر المالكي وصلاح اليحيائي لمستواهما المعهود مكسب جديد لظفار الذي لعب اللقاء بدون أي لاعب أجنبي وبدون حارس مرماه الأساسي فايز الرشيدي الذي أخذ مكانه عبدالمجيد آل عبدالسلام بعد طول غياب .

مرباط يستسلم

رفع مرباط الراية البيضاء وأعلن استسلامه بشكل نهائي والعودة للدرجة الأولى مجددا بعد تحقيقه حلم الصعود للاضواء في فترة قريبة … تأكيد هبوطه لم يكن من هذه الجولة بل منذ جولات سابقة … لكن ما أظهره الفريق في لقائه الأخير أمام بهلاء وتلقيه سباعية نظيفة يعني أن الفريق لعب المباراة بلا روح ولا هدف ولا رغبة ولا طموح … الأمر الذي كان من المتوقع حدوثه خاصة في ظل عدم جاهزية الفريق لاستكمال منافسات الموسم … فالفريق لم يخض أي مباراة ودية ولم يتدرب إلا قليلا … وهو أمر غير محبذ خاصة وأن نتائجه ستؤثر على طموحات فرق أخرى قد تجد نفسها في موقع صعب تساهم فيه عدم جدية مرباط في التجهيز للمباريات ولعبها بالشكل المطلوب ..

بهلاء استفاد من هذا الظرف وأمطر شباك مرباط بسباعية نظيفة لم يجد صعوبة في تحقيقها على حساب فريق فاقد كل شيء … ليرفع بهلاء رصيده إلى (31) نقطة في المركز التاسع … فيما مرباط تجمد رصيده عند النقطة (12) بالمركز الأخير وبات عليه الاستعداد لخوض غمار منافسات دوري الدرجة الأولى في الموسم القادم إن شاء الله تعالى .

العروبة يتمسك بالامل.

أبى العروبة إلا أن يتمسك بالأمل حتى الرمق الأخير في البقاء بين الكبار للموسم القادم … ورفض لاعبوه وجهازه الفني ومجلس ادارته الاستسلام قبل النهاية بثلاث جولات … فكانت شباك السويق كفيلة بأن تمنحهم ثلاث نقاط ثمينة ليرتفع رصيد العروبة إلى (26) نقطة مع بقاء (6) نقاط كاملة ستكون بمثابة الكنز الثمين الذي بإمكانه المحافظة على بقاء العروبة بالدوري شريطة أن تخدمه مباريات الفرق القريبة منه في الترتيب …

ما يحسب للعروبة بأنه ورغم كل الأحاديث التي دارت حول خوضه المباراة لم يأبه بما يدور حوله وركز كل جهده في الملعب بغية تحقيق هدف ما وهو الانتصار وحصد النقاط الثلاث وهو ما حدث بالفعل بعد أن وجد السويق فريقا بلا أنياب لم يقدم المأمول منه في الدقائق التسعين رغم أنها أهم مباراة للسويق لإبعاده عن دائرة الخطر التي يعيشها حاليا بعد هذه الخسارة ووصوله للمركز الحادي عشر برصيد ( 29 ) نقطة ومن يدري فلربما ينجو العروبة ويسقط السويق إذا لم يقدم المأمول منه في اللقائين المتبقيين بالنسبة له .

إليكم أيها الحكام !!

ما حدث في جولة أمس الأول من أخطاء تحكيمية ( فادحة ) يعتبر أمرا غير محبذ إطلاقا في الوقت الراهن ، فأغلب الفرق باتت بحاجة إلى نقاط المباريات ، فهي أثمن ما تدافع عنه حاليا ، فهناك من يبحث عن (لقب) وهناك من يبحث عن طوق نجاة ، وآخر يبحث عن تأمين مصيره ، وهنا لا بد من التركيز بشكل مباشر على تلافي الاخطاء التي كانت ساذجة للغاية في مباراة السيب ونادي عمان على وجه التحديد ، وكذلك العتب الذي خرج من المعنيين بنادي النصر على حكام مباراتهم أمام الرستاق ، فالوقت غير مناسب لمثل هذه الاخطاء غير المبررة إطلاقا .