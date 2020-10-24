شبابية الطليعة تنفذ حلقة عمل حول الإعلام الرياضي

صورـ من عبدالله بن محمد باعلوي : نفذت اللجنة الشبابية بنادي الطليعة عبر منصة زووم حلقة عمل حول الإعلام الرياضي قدمها الإعلامي محمد الضبعوني معد برامج في قناة الكأس القطرية وشارك فيها حوالي ٧١ مشاركا بحضور كوكبة إعلامية رياضية من مختلف أندية السلطنة مثل على الرئيسي وطلال خلفان ، حيث تأتي حلقة العمل ضمن فعاليات وبرامج الموسم الثقافي والشبابي الأول للجنة ، ودارت محاور حلقة العمل حول تسليط الضوء على مفهوم الإعلام الرياضي بشكل خاص وأنواع ومدارس الإعلام الرياضي وكيفية الوصول للجمهور بسهولة والتغطيات الميدانية للأحداث والمؤتمرات الصحفية.

وقال خالد بن عبدالله العلوي خبير سابق بوزارة الثقافة والرياضة والشباب وأحد المشاركين بأن الاعلام يلعب دورا محوريا في المجتمع ويعالج قضايا ومواضيع في شتى المجالات وتأتي حلقة عمل الاعلام الرياضي التي نظمتها اللجنة الشبابية بنادي الطليعة الرياضي عبر التطبيق الالكتروني والتي استقطبت عددا من المشاركين جمعهم حبهم للرياضة احد التخصصات الاعلامية التي يهتم بها الشباب عموما والرياضيين خاصة ، وتميزت بالمحاور التي قدمها المحاضر الاخ الاعلامي محمد الضبعوني .

وأضاف ومن خلال هذه المشاركة استفدت كثيرا من المحاضر وكذلك من مداخلات المشاركين وقد لمست من خلال هذه المشاركة جدية واهتماما من الجميع. وأقدم شكري وتقديري الى اللجنة الشبابية بنادي الطليعة على هذا الحراك الثقافي الشبابي المميز راجين ان تطرح مواضيع متنوعه في شتى المجالات التي تهم انشطة الشباب والرياضة.‏

يذكر ان اللجنة الشبابية بالنادي دشنت الموسم الثقافي والشبابي الأول في منتصف أكتوبر الجاري بحلقة عمل حول السفر الاقتصادي، ويستمر الموسم إلى نهاية العام بتنفيذ العديد من حلقات العمل الافتراضية المجانية والتي تهم المجتمع المحلي.

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