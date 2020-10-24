افتتاح المركز الأولمبي للرياضات المائية في طوكيو

طوكيو ـ رويترز : بعد تأخير استمر سبعة أشهر افتتحت يوريكو كويكي حاكمة طوكيو امس المركز الأولمبي للرياضات المائية استعدادا لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة التي ستقام في العاصمةاليابانية في العام القادم.وكان من المفترض أن يفتتح هذا المركز في 22 مارس الماضي لكن الافتتاح ألغي خوفا من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.وبعد ذلك بيومين تأجلت الدورة الأولمبية بالكامل إلى 2021 بسبب الأزمة الصحية العالمية.

ويأمل القائمون على المركز الجديد إلى تنظيم منافسات ناجحة يشارك فيها كبار السباحين في العام المقبل إلى جانب استقبال نحو 15ألف مشجع.ولم يتخذ المنظمون حتى الآن قرارا في أمر السماح بالحضورالجماهيري خلال منافسات الدورة. وخلال مراسم افتتاح المركز التي اقتصرت على حضور مئات المسؤولين حرصت كويكي على التأكيد على أن مركز الألعاب المائية الجديد سيفيد سكان العاصمة اليابانية تماما مثلما سيفيد الرياضيين خلال الألعاب. وتكلف انشاء المركز 523 مليون دولار. وبعد مراسم افتتاح قدم رياضيون يابانيون عروضا في السباحة والغطس. وشاركت في هذه العروض السباحة ريكاكو إيكي التي انتصرت علي سرطان الدم.

وقالت كويكي “وقعت أمور لم تكن في الحسبان مثل تأجيل الدورة لكن علينا تنظيم دورة ناجحة.. وأتمنى أن يتسنى للسباحين الرائعين الكشف عن مهاراتهم وقدراتهم وأن يقدم أفضل سباحي العالم أعظم أداء لهم في هذا المركز”.وأضافت المسؤولة اليابانية “رؤية إيكي وهي تتمتع بصحة جيدة وتسبح بكل نشاط منحني شجاعة.”ويعكف المسؤولون حاليا على دراسة كيفية تنظيم هذا الحدث الرياضي الهائل الذي يقام كل أربعة أعوام في يوليو المقبل في ظل استمرار تأثيرات جائحة كوفيد-19 حول العالم.