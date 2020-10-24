اليوم .. انطلاق فعاليات دورتي المدربين التأسيسية في لعبتي الكرة الطائرة وألعاب القوى تنظمها دائرة شؤون المنتخبات

في الرياضة 24 أكتوبر,2020

تنطلق اليوم فعاليات دورتي المدربين التأسيسية في لعبتي الكرة الطائرة وألعاب القوى والتي تنظمها دائرة شؤون المنتخبات لمراكز إعداد الناشئين بوزارة الثقافة والرياضة والشباب عن بعد خلال الفترة من 25 اكتوبر الجاري وحتى 4 نوفمبر القادم ، وتأتي هاتان الدورتان في اطار الجهود الكبيرة التي تبذلها دائرة شؤون المنتخبات لتأهيل وصقل المدربين الوطنيين من أجل تأهيلهم لقيادة الأندية والمنتخبات الوطنية في الفترة القادمة ، ويحاضر في دورة المدربين التأسيسية للكرة الطائرة المحاضر الدولي شهاب الدين بن أحمد الريامي الذي قسم برنامج الدورة على 5 أيام على مدار فترة الدورة ، ففي الأسبوع الأول تقام المحاضرات يومي الأحد والثلاثاء، حيث تشتمل محاضرات اليوم الأول على محاضرتين الأولى عن تقنيات الكرة الطائرة ( المنهجية الحديثة ) التمرير من اعلى وتمرير من أسفل ، والمحاضرة الثانية عن تاريخ وطبيعة الكرة الطائرة والتشكيل الهيكلي الاتحاد الدولي للكرة الطائرة ، أما محاضرات يوم الثلاثاء فتقام ثلاث محاضرات متنوعة الأولى عن الكرة الطائرة للصغار والاحماء والاطالات والمحاضرة الثانية عن الاحماء ( انواع الاحماء وفوائدة ) والاطالات وانواعها وفوائدها اما المحاضرة الثالثة عن الالعاب التمهيدية والكرة الطائرة للصغار .

وتستكمل محاضرات الدورة في الأسبوع القادم وستكون على مدار ثلاث أيام اليوم الأول والذي يصادف الأول من نوفمبر المقبل يتضمن ثلاث محاضرات ، الأولى عن تقنيات الكرة الطائرة ( المنهجة الحديثة ) حائط الصد ، والمحاضرة الثانية عن تقنيات الكرة الطائرة ( المنهجية الحديثة ) الضرب الساحق ، والمحاضرة الثالثة عن عناصر اللياقة البدنية والاعداد البدني والمتطلبات البدنية للكرة الطائرة .

أما محاضرات يوم الثلاثاء الثالث من نوفمبر المقبل تشتمل على ثلاث محاضرات الأولى عن التخطيط في كرة الطائرة ، والمحاضرة الثانية عن التخطيط الرياضي السنوي وتخطيط الوحدة التدريبية نظري ، والمحاضرة الثالثة عن علم التدريب الرياضي ومبادئ التدريب الرياضي ، وتختتم فعاليات الدورة يوم الاربعاء الرابع من شهر نوفمبر المقبل ويشتمل على ثلاث محاضرات المحاضرة الاولى عن مراجعة الدورة ومناقشات والمحاضرة الثانية عن الاصابات الشائعة في الكرة الطائرة ومبادئ الاسعافات الاولية والمحاضرة الثالثة عن واجبات ومهام المدرب قبل المباراة وبعدها .

دورة ألعاب القوى

أما برنامج دورة المدربين التأسيسية في ألعاب القوى والتي ستقام خلال الفترة من 25 اكتوبر الجاري وحتى 4 اكتوبر المقبل “عن بعد” تشتمل على 6 محاضرات بواقع ثلاث محاضرات في الأسبوع ويحاضر فيها المحاضر والمدرب فهد بن خلفان المشايخي، حيث تقام اليوم محاضرة عن مراحل تطور لاعب ألعاب القوى أما محاضرة بعد غد فستكون عن الخطوات التعليمية لمسابقات الوثب وتقام يوم الاربعاء القادم محاضرة عن الخطوات التعليمية لمسابقات الجري .

وسوف تستكمل محاضرات ألعاب القوى الأسبوع القادم ، وستبدأ من يوم الأحد الأول من نوفمبر القادم وتكون محاضرة عن الخطوات التعليمية لمسابقات الرمي وتقام يوم الثلاثاء الثالث من نوفمبر المقبل محاضرة عن اساسيات التعليم ومهارات التدريب وتختتم فعاليات الدورة يوم الاربعاء القادم بأقامة محاضرة واحدة عن نماذج من تدريبات مسابقات الجري.