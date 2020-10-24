اختيار فهد الرئيسي لعضوية لجنة دراسة ملفات خليجي 25

اختار الاتحاد الخليجي لكرة القدم فهد بن عبدالله الرئيسي عضوا في لجنة دراسة الملفات الخاصة باستضافة خليجي 25 ، حيث يترأس اللجنة الدكتور جاسم بن محمد الشكيلي النائب الثاني لرئيس الاتحاد العماني لكرة القدم وجاء اختيار فهد الرئيسي لعضوية اللجنة تقديرا لجهوده الكبيرة ومسيرته الحافلة في مختلف البطولات الرياضية التي نظمتها السلطنة على مستوى كرة القدم بالاضافة الى عضويته في لجان الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الاسيوي لكرة القدم والاتحاد العربي لكرة القدم كما انه يعد أحد المؤسسين للجنة الدائمة لأمناء سر الاتحادات الخليجية لكرة القدم .

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