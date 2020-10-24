بسبب مشاركته قبل إكمال مدة الحجر الصحي … ألاساني ديوب يشعل الموقف

العروبة يؤكد سلامة موقفه بمشاركة اللاعب والسويق يحتج رسميا للاتحاد

أحدثت مشاركة لاعبي العروبة الاساني ديوب وسولا مانوفور ضمن صفوف الفريق الكروي الأول في لقائه أمام السويق بالجولة (24) لدوري الأضواء والتي تفوق فيها العروبة بهدف نظيف سجله الاساني ديوب عند الدقيقة ( 46) من عمر المباراة جدلا واسعا في الوسط الرياضي بالسلطنة ، حيث جاءت مشاركتهما قبل إكمال (14) يوما في الحجر الصحي منذ تاريخ دخولهم لأرض السلطنة وفق قرارات اللجنة العليا المتخذة في هذا الشأن ، ما يعد مخالفة واضحة في كيفية التعامل مع جائحة كورونا بالسلطنة ، الأمر الذي ستكون له تبعات بحسب ما هو مقر في هذا الشأن .

العروبة يؤكد سلامة موقفه من مشاركة اللاعبين في المباراة ، وبالتالي فإنه غير قلق بشأن ما أثير حول ذات الموضوع ، حيث إنه أشرك اللاعب وهو على قناعة بصحة ما قام به وهو يعلم بأنه يمر بحالة عصيبة في صراع البقاء بالدوري وخسارة أي مباراة يعني سقوطه للمظاليم .

السويق يحتج رسميا

من جانبه ، فقد قام مجلس إدارة نادي السويق بتقديم احتجاج رسمي للاتحاد العماني لكرة القدم مطالبا فيه بتطبيق القانون في هذه الحالة ، وذلك لوجود مخالفات قام بتفنيدها ضمن رسالته التي أعدها لهذا الشأن ، وقد استند السويق في احتجاجه على الكثير من الجوانب التي يراها مخالفة للمتبع ، أولها أن مشاركة اللاعبين الاثنين تعتبر مخالفة لقرارات اللجنة العليا في شأن القادمين لأرض السلطنة من خلال عدم التزامهما بالحجر المنزلي لمدة (14) يوما ، وثانيا يرى السويق بأنها مشاركة غير قانونية ومخالفة للوائح الانضباط ، وثالثا هي بمثابة مخالفة لإجراءات البروتوكول الطبي الذي تم التأكيد عليه عبر التعميم رقم 22/2020 بتاريخ 15/10/2020م في مادته (14) .

ومن هنا ، فإن نادي السويق يرى بأن هذا الأمر يفتح المجال لأندية أخرى بإشراك لاعبين مماثلين لهذه الحادثة دون الحاجة إلى تطبيق القرارات المتبعة ، وأصبح النادي يتوجس خيفة من مشاركة لاعبين قد يكونوا مصابين اساسا ضمن صفوف الفرق دون وجود رقابة ذاتية في هذا الشأن مما يعرض لاعبيه للخطر – على حد قوله – وفق ما استند عليه .