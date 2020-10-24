كل سنة وانت طيب يا مسمار.. مصطفي محمد يهنئ طارق حامد بعيد ميلاده.. شاهد

حرص مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك علي تهنئة صديقة "طارق حامد " لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك بمناسبة عيد ميلاده الـ 32، حيث هو من مواليد 24 أكتوبر 1988.

ونشر مصطفى محمد عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص به "انستجرام "صورة له مع نجم القلعة البيضاء "طارق حامد" وكتب قائلا "‏كل سنة وانت طيب يا مسمار ❤️"

ويعد "طارق حامد" واحد من أفضل اللاعبين المتواجدين في صفوف المارد الأبيض وعنصر مهم في تاريخ الكرة المصرية يمتلك مهارات فنية فائقة لا يختلف عليها أحد لديه قدرات عالية لفعل الكثير داخل جدران القلعة البيضاء،و أحد أهم لاعبى خط الوسط فى مصر على مدار السنوات الأخيرة،حيث انتقل لنادى الزمالك منذ عام ٢٠١٤قادما من سموحة ليصبح عنصرا أساسيا بالتشكيل الفارس الأبيض.

وحرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ولاعبو الفريق علي الاحتفاء وتهنئة طارق حامد نجم الوسط بمناسبة عيد ميلاده اليوم، وذلك على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وقام اللاعبون بعمل ممر شرفي للاعب عقب تهنئته ، احتفاءً به ، متمنين له مزيدا من التوفيق والحياة السعيدة، وأن يكون عاما ملئ بالبطولات والانجازات

ويستعد الفريق لمواجهة الإسماعيلي والمقرر لها بعد غد الإثنين بختام منافسات الدوري العام.