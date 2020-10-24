الرياضة

استعدادًا للموسم الجديد.. سامي الشيشيني يصل مقر نادي أسوان.. صور

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اجتمع مسئولو مجلس إدارة نادي أسوان مع سامى الشيشينى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، للحديث عن متطلبات العمل خلال مرحلة الاستعداد للموسم الجديد وإعلان الجهاز المعاون للمدير الفنى الجديد كاملاً.

استقبل اللواء أحمد سليمان، رئيس مجلس إدارة النادى وكابتن مجدى سبالك نائب رئيس النادى ورئيس لجنة الكرة وأعضاء مجلس إدارة النادى ،سامى الشيشينى المدير الفنى ومساعده الكابتن أمير عبد العزيز، للقيام بجولة لتفقد ملاعب ومنشآت ومرافق النادى.

وقرر مسئولو مجلس إدارة نادي أسوان عقد مؤتمر صحفى مساء اليوم للاعلان الرسمى عن التعاقد مع سامي الشيشينى مديرا فنيا للفريق خلفا لأحمد كشرى.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان كان قد وجه الشكر للمدير الفنى السابق كابتن أحمد كشرى وقرر اختيار الكابتن سامى الشيشينى مديرا فنيا للفريق الأول .

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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