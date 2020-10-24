استعدادًا للموسم الجديد.. سامي الشيشيني يصل مقر نادي أسوان.. صور

اجتمع مسئولو مجلس إدارة نادي أسوان مع سامى الشيشينى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، للحديث عن متطلبات العمل خلال مرحلة الاستعداد للموسم الجديد وإعلان الجهاز المعاون للمدير الفنى الجديد كاملاً.
استقبل اللواء أحمد سليمان، رئيس مجلس إدارة النادى وكابتن مجدى سبالك نائب رئيس النادى ورئيس لجنة الكرة وأعضاء مجلس إدارة النادى ،سامى الشيشينى المدير الفنى ومساعده الكابتن أمير عبد العزيز، للقيام بجولة لتفقد ملاعب ومنشآت ومرافق النادى.
وقرر مسئولو مجلس إدارة نادي أسوان عقد مؤتمر صحفى مساء اليوم للاعلان الرسمى عن التعاقد مع سامي الشيشينى مديرا فنيا للفريق خلفا لأحمد كشرى.
جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان كان قد وجه الشكر للمدير الفنى السابق كابتن أحمد كشرى وقرر اختيار الكابتن سامى الشيشينى مديرا فنيا للفريق الأول .
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