مصدر: أليوم نيانت الاقرب لتحكيم مباراة بيراميدز ونهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية

كشف مصدر في الإتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " عن حكم مباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربي في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.
ويواجه نادي بيراميدز نظيره نهضة بركان المغربي يوم الأحد القادم في دور النهائي من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لصدى البلد : " الكاميروني أليوم نيانت الذي أدار مباراة الرجاء والزمالك الأخيرة سيكون حكم موقعة بيراميدز ونهضة بركان على الأرجح ".
وتابع : " الحكم لاقى قبولًا من جانب الإتحاد الإفريقي " كاف" بسبب شخصية القوية وقدرته على السيطرة على أجواء اللقاءات الكبيرة ".
يذكر أن نادي بيراميدز قد فاز على فريق حوريا كوناكري الغيني بهدفين للا شئ ، ليصعد إلى نهائي الكونفيدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه.
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