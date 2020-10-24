أحرز سيرجيو راموس هدف ريال مدريد الثاني في شباك ريال مدريد، في المباراة التي تقام حاليا ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري الإسباني.

جاء الهدف من ركلة جزاء حصل عليها راموس بعد عرقلته من قبل لينجليت، ليسددها راموس ايضا في المرمى في الدقيقة 63 من عمر المباراة.

تقدم ريال مدريد مبكرا عن طريق فالفيردي بعد إنفراد بحارس برشلونة " نيتو" في الدقيقة الرابعة. وعاد برشلونة سريعا للمباراة بإحراز هدف التعادل عن طريق فاتي الدقيقة الثامنة من عمر المباراة، ليعود راموس ويضع الريال في المقدمة مجددا. وبدأ برشلونة المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: نيتو خط الدفاع: جوردي ألبا - لينجليت - جيرارد بيكيه - ديست. خط الوسط: بوسكيتس - فرانكي دي يونج - كوتينيو. خط الهجوم ليونيل ميسي- فاتي - بيدري. بينما بدأ ريال مدريد اللقاء بالتشكيل الأتي: حراسة المرمى: تيبو كورتوا خط الدفاع: ميندي - فاران - راموس - ناتشو. خط الوسط: كاسيميرو - توني كروس - فالفيردي. خط الهجوم: فينيسيوس جونيو - أسينسيو - كريم بنزيما. ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط ويتبقى له مباراة مؤجلة ، بينما يتواجد برشلونة في المركز التاسع بـ 7 نقاط، وتتبقى له مباراتين مؤجلتين. يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كلاسيكو الأرض.. راموس يشعل المباراة بهدف ثانٍ في شباك برشلونة.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.