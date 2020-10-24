تشكيل مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

أعلن النرويجي أولي سولشاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره تشيلسي في قمة الجولة السادسة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاء التشكيل كالآتي: في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا خط الدفاع: وان بيساكا - هاري ماجواير - ليندولف - لوك شاو خط الوسط: مكتومناي - فريد - برونو فيرنانديز خط الهجوم: خوان ماتا - جيمس - راشفورد أما تشكيل تشيلسي فجاء كالآتي: في حراسة المرمى: إدواردو ميندي خط الدفاع: أزبلكويتا - تياجو سيلفا - كيرت زوما خط الوسط: جيمس - كانتي - جورجينيو - بين تشيلويل خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش - كاي هافرتز - تيمو فيرنر وتنطلق المباراة في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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