أنهى وست هام الشوط الأول متقدما بهدف عن طريق ميشيل أنطونيو في الدقيقة الـ 18، من عمر المباراة.
ونجح فيل فودين في إدراك التعادل لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 51 من عمر، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.
وبهذه النتيجة رفع وست هام رصيده إلى النقطة الثامنة محتلا المركز العاشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، بفارق الاهداف عن مانشستر سيتي صاحب المركز الـ 11.
يذكر أن الحكومة البريطانية تراجعت مؤخرا عن قرار عودة الجماهير إلى مدرجات الدوري الإنجليزي، خوفا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يسقط في فخ التعادل 1-1 أمام وست هام.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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