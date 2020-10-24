الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يسقط في فخ التعادل 1-1 أمام وست هام.. فيديو

سقط فريق مانشستر سيتي في فخ التعادل أمام وست هام بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهمان ضمن منافسات الجولة السادسة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

أنهى وست هام الشوط الأول متقدما بهدف عن طريق ميشيل أنطونيو في الدقيقة الـ 18، من عمر المباراة.

ونجح فيل فودين في إدراك التعادل لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 51 من عمر، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وبهذه النتيجة رفع وست هام رصيده إلى النقطة الثامنة محتلا المركز العاشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، بفارق الاهداف عن مانشستر سيتي صاحب المركز الـ 11.

يذكر أن الحكومة البريطانية تراجعت مؤخرا عن قرار عودة الجماهير إلى مدرجات الدوري الإنجليزي، خوفا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.