خيم التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث الشوط الأول من مباراة فريقي مانشستر يونايتد وتشيلسي، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

الشوط الأول كان باهتًا للغاية من الطرفين، وسدد مانشستر يونايتد كرتين، أبرزهما تلك التي سددها خوان ماتا في الدقيقة 40، لكن ميندي حارس البلوز تصدى لها، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وجاء التشكيل لمانشستر يونايتد كالآتي: في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا خط الدفاع: وان بيساكا - هاري ماجواير - ليندولف - لوك شاو خط الوسط: مكتومناي - فريد - برونو فيرنانديز خط الهجوم: خوان ماتا - جيمس - راشفورد أما تشكيل تشيلسي فجاء كالآتي: في حراسة المرمى: إدواردو ميندي خط الدفاع: أزبلكويتا - تياجو سيلفا - كيرت زوما خط الوسط: جيمس - كانتي - جورجينيو - بين تشيلويل خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش - كاي هافرتز - تيمو فيرنر

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعادل سلبي في الشوط الأول بين مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.