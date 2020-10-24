مخلص وأهداف مباراة برشلونة وريال مدريد بـ الدوري الإسباني.. فيديو

فاز فريق ريال مدريد على نظيره برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدروي الإسباني.
تقدم ريال مدريد مبكرا عن طريق فاللفيردي في الدقيقة الرابعة، ثم أدرك فاتي التعادل سريعا في الدقيقة الثامنة.
وفي الدقيقة الـ 63 وضع راموس ريال مدريد في المقدمة من ركلة جزاء، قبل أن يضيف مودريتش الهدف الثالث بعد مراوغة مهينة لحارس برشلونة في الدقيقة 90.
مباراة اليوم كانت الكلاسيكو الاول ل، كومان المدير الفني لفريق برشلونة، ليفشل الهولندي في أول اختبار له أمام ريال مدريد.
وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده عند النقطة 13 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد برشلونة عند النقطة السابعة في المركز العاشر.
وبدأ برشلونة المباراة بالتشكيل الآتي:
حراسة المرمى: نيتو
خط الدفاع: جوردي ألبا - لينجليت - جيرارد بيكيه - ديست.
خط الوسط: بوسكيتس - فرانكي دي يونج - كوتينيو.
خط الهجوم ليونيل ميسي- فاتي - بيدري.
بينما بدأ ريال مدريد اللقاء بالتشكيل الأتي:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا
خط الدفاع: ميندي - فاران - راموس - ناتشو.
خط الوسط: كاسيميرو - توني كروس - فالفيردي.
خط الهجوم: فينيسيوس جونيو - أسينسيو - كريم بنزيما.
يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.
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