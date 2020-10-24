أياكس يفوز على فينلو 13-0 في الدوري الهولندي

حقق فريق أياكس أمستردام انتصارًا كبيرًا على نظيره فينلو بـنتيجة 13-0 في الجولة السادسة لبطولة الدوري الهولندي.
الشوط الأول انتهى بتقدم أياكس برباعية نظيفة عن طريق لاسين تراوري بمجموع هدفين ودوسان تاديتش وإيليكامب هدفًا لكل منهما.
وفي الشوط الثاني، تحصل كريستيان كام على البطاقة الحمراء، ليلعب فينلو المباراة منقوصًا من خدماته من الدقيقة 52.
وبعد ذلك، سجّل أياكس 9 أهداف كاملة، ورفع تراوري رصيده من الأهداف لـ 5 أهداف، كما سجل إيلكامب هدفًا آخرًا، وهدفين لـ كلاس يان هونتلار، وهدف لـ داني بليند ومارتينيز وأنتوني.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أياكس للنقطة 15 في صدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد فينلو عند 5 نقاط في المركز العاشر.
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