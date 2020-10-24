كاف: 5 تغييرات في مباراة نهائي الكونفدرالية

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، الاكتفاء بإجراء كل فريق ٥ تغييرات في مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بما في ذلك الوقت الإضافي حال وصول الفريقين إليه، بانتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.
وخلال الاجتماع الفني للمباراة والذي حضره ممثلو نادي بيراميدز تم التأكيد من جانب مراقبي اللقاء، على أنه ستجرى ٥ تغييرات لكل فريق خلال اللقاء بالكامل حتى إذا وصل إلى الوقت الإضافي، وبعده ركلات الترجيح لحسم اللقب القاري.
وتم التأكيد كذلك خلال الاجتماع على أن لكل بعثة الحضور في حدود ٥٠ فردا كحد أقصى بجانب مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، في إطار الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.
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