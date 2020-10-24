انت الان تتابع تفاصيل خبر ملخص الكلاسيكو.. الريال يسحق برشلونة بثلاثية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - دارت اليوم مباراة الكلاسيكو بين الغريمين التقليديين الريال وبرشلونة على أرضية ملعب الكامب نو أمام مقاعد فارغة ولكن ذلك لم يمنع التشويق على أحداث المقابلة.

ملخص الكلاسيكو



دخل الفريقين المباراة بتحفظ كبير استمر لثلاث دقائق كاملة قبل أن يكسر بنزيما الصمت ويرسل كرة بينية إلى فالفردي الذي وضعها في الشباك معلنا الهدف الأول للريال. لم تستمر الفرحة طويلا قبل أن يعدل فاتي النتيجة في الدقيقة الثامنة بعد تمريرة رائعة من جوردي البا ليسجل بذلك الهدف 400 في شباك الريال على مر التاريخ.

استمرت الهجمات من الفريقين طمعا في مضاعفة النتيجة، وفي الدقيقة 42 قام زيدان بتغيير اضطراري بخروج ناتشو ودخول فازكيز لتاثره بالاصابة. وبالرغم من إضافة الحكم لدقيقتين للوقت الاصلي إلا أن الفريقين استقرا على نفس النتيجة.

في الشوط الثاني نزل الفريقين أرضية الملعب بثقل كبير واستمرا في خلق الفرص خاصة تسديدة فاتي على مرمى كورتوا في الدقيقة 50. ولكن مرت على يمين الحارس لتتلوها اخرى في الدقيقة 55 من عرضية من نفس الاعب وراسية من كوتينهو ولكن الاخير اخطأ المرمى.

في الدقيقة 56 فرصة خطيرة للريال بتمريرة رائعة من فالفردي إلى بنزيما ولكن تسديدته لم تكن مؤثرة. ومع حلول الدقيقة الـ 59 قام كروس بتنفيذ مخالفة ومسك على راموس ليحتج لاعبي الريال على إثره مما أدى بالحكم للالتجاء لتقنية الفار ليعلن بذلك على ركلة جزاء لراموس الذي نجح في تسديدها ليضيف بذلك الهدف الثاني للريال و الـ450 في تاريخ المواجهات.

استمر الحال بضغط الريال ومع اضافة الحكم لخمسة دقائق جاء الهدف الثالث للريال من مودريتش بعد عبثه بدفاع برشلونة لتكون بذلك رصاصة الرحمة للمنافس وتنتهي مبارة الكلاسيكو على نتيجة 3-1.