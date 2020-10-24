ليفربول يتأخر أمام شيفيلد يونايتد بهدف نظيف في البريميرليج.. فيديو

تقدم فريق شيفيلد يونايتد على حساب نظيره ليفربول بهدف تطيف في المباراة التي تجمعهما في الجولة السادسة لبطولة الدوري الإنجليزي. هدف المباراة الوحيد حتى الآن جاء عن طريق ساندير بييرج في الدقيقة 13 من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد اللجوء لتقنية الفار . أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره شيفيلد يونايتد في الجولة السادسة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وتواجد محمد صلاح على رأس تشكيل ليفربول والذي جاء كالآتي :" في حراسة المرمى : أليسون بيكر خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فابينيو - جو جوميز - أندرو روبرتسون خط الوسط : جوردان هندرسون - جيني فينالدوم - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - ديوجو يوتا خط الهجوم : محمد صلاح

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