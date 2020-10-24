بأغنية لـ تامر حسني.. وليد سليمان يدعم مؤمن زكريا .. فيديو

حرص وليد سليمان على دعم مؤمن زكريا لاعب النادى الأهلى في رحلة علاجه خلال الفترة الماضية وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام". ونشر وليد سليمان فيديو لأغنية "ترجعلنا بالسلامة" للفنان تامر حسنى وظهر فيه عدد من نجوم الكرة لدعم اللاعب. وعلق وليد سليمان علي مقطع الفيديو "ربنا يقومك بسلامة يا حبيبى وترجع اقوى واحسن من الاول". يذكر أن الفنان تامر حسني اهدي مؤمن زكريا أغنية "ترجعلنا بالسلامة" من كلمات منة عدلى القيعى، ألحان عبد الرحمن رشدى، توزيع تميم، وتقول كلماتها: "مش لوحدك تبقى فى قلب غيرك سايب علامة.. وأنت سيبت حاجات كتيرة دمع وفرح وابتسامة.. ذكريات مبتتنسيش واللى أكتر جاى ياما.. كلنا بنستنى يوم يوم ما ترجع بالسلامة، كل واحد فينا مؤمن إنك أقوى ما فى الحكاية، صورتك بتكلمنا ديمًا حتى وأنت بعيد معانا، لو جيه يوم ووقعت لازم ترجع أقوى من البداية، زى ما يامه هتفنا اسمك انهارده ليك غنانا". من ناحية أخرى، يواصل مؤمن زكريا، التأهيل فى صالة الجيم تحت إشراف حسين عبد الدايم مدرب أحمال المارد الأحمر السابق، حيث تداول العديد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى، صورة لمؤمن زكريا أثناء القيام بتمرين العجلة، وظهرت على ملامحه العزيمة والإصرار والرغبة فى الشفاء من الإصابة التى تعرض لها وأدت لابتعاده عن الملاعب.

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