ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب للحاق بالمباراة المهمة أمام الرجاء المغربي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها أول نوفمبر. ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي مكثف في الفترة الحالية لتجهيزه للحاق بالمباراة المرتقبة أمام الرجاء المغربي والتي ستقام باستاد القاهرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة الرجاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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