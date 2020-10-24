ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة الرجاء

خلال تدريبات الفريق الأخيرة استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويغيب اللاعب عن الفريق الأبيض خلال مباراة الدراويش بسبب الإصابة . ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب للحاق بالمباراة المهمة أمام الرجاء المغربي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها أول نوفمبر. ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي مكثف في الفترة الحالية لتجهيزه للحاق بالمباراة المرتقبة أمام الرجاء المغربي والتي ستقام باستاد القاهرة.

تلقى نادى الزمالك ضربة موجعة قبل مواجهة الرجاء المغربى فى دورى أبطال أفريقيا بتجدد إصابة حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بشد في العضلة الامامية