VAR يلغي هدفًا لـ محمد صلاح في شباك شيفيلد

ألغت تقنية الفار هدفًا لفريق ليفربول عن طريق لاعبه محمد صلاح في شباك شيفيلد في المباراة التي تجمعهما في الجولة السادسة لبطولة الدوري الإنجليزي.
صلاح سجل هدفًا في الدقيقة 62 بعد تلقيه تمريرة رائعة من ألكسندر أرنولد ليقوم مو بترويض الكرة بشكل رائع، ويسكنها شباك شيفيلد، لكن تقنية الفار أثبتت وجوده في موقع تسلل، ليتم إلغاء الهدف .
هدف المباراة الأول جاء عن طريق ساندير بييرج لاعب شيفيلد في الدقيقة 13 من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد اللجوء لتقنية الفار.
حاول لاعبو ليفربول بعد ذلك تعديل النتيجة بقيادة محمد حتى نجحوا في ذلك عن طريق روبرتو فيرمينو في الدقيقة 41 لينتهي الشوط بالتعادل بين الفريقين
وأعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره شيفيلد يونايتد في الجولة السادسة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتواجد محمد صلاح على رأس تشكيل ليفربول والذي جاء كالآتي :"
في حراسة المرمى : أليسون بيكر
خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فابينيو - جو جوميز - أندرو روبرتسون
خط الوسط : جوردان هندرسون - جيني فينالدوم - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - ديوجو يوتا
خط الهجوم : محمد صلاح
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