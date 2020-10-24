جوتا يسجل الهدف الثاني لـ ليفربول في شباك شيفيلد.. فيديو

أضاف البرتغالي ديوجو جوتا الهدف الثاني لفريقه ليفربول في شباك نظيره شيفيلد في المباراة التي تجمعهما في الجولة السادسة لبطولة الدوري الإنجليزي.

جوتا سجل الهدف في الدقيقة 65 محولًا العرضية التي أرسلها ساديو ماني من الجهة اليسرى برأسه في شباك شيفيلد معلنًا عن الهدف الثاني لفريقه.

هدف المباراة الأول جاء عن طريق ساندير بييرج لاعب شيفيلد في الدقيقة 13 من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد اللجوء لتقنية الفار.

حاول لاعبو ليفربول بعد ذلك تعديل النتيجة بقيادة محمد حتى نجحوا في ذلك عن طريق روبرتو فيرمينو في الدقيقة 41 لينتهي الشوط بالتعادل بين الفريقين

وأعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره شيفيلد يونايتد في الجولة السادسة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتواجد محمد صلاح على رأس تشكيل ليفربول والذي جاء كالآتي :"

في حراسة المرمى : أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فابينيو - جو جوميز - أندرو روبرتسون

خط الوسط : جوردان هندرسون - جيني فينالدوم - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - ديوجو يوتا

خط الهجوم : محمد صلاح