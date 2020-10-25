لستم وحدكم.. الجماهير تدعم بيراميدز في نهائي الكونفدرالية

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات: "كل التوفيق لبيراميدز بكرة ان شاء الله فرقة محترمة ومنظومة شغالين كويس بس للاسف بدون جماهير"، "لو تفتكرو السنة الي فاتت والزمالك بيلعب النهائي كانت مصر كلها ليلة الماتش بتتكلم وتتابع هو ده الفرق اللي قصدي عليه بقي".
#الكونفيدرالية_يا_بيراميدز" و"لستم وحدكم.. جماهير الزمالك في ضهركم وتدعمكم بكل قوة.. شرفوا مصر كما شرفتموها بالفوز خارج الديار والوصول للنهائي ".
واضاف اخرون" كل الدعم والتوفيق لنادي بيراميدز #الكونفيدرالية_يا_بيراميدز " و #الكونفيدرالية_يا_بيراميدز"
من غيركم أيها الأبطال أحق بها.. اذهبوا وعودوا بالكونفيدراليه.. ليحتفظ بها فريق مصري للسنة الثانية على التوالي".
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