وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت أبرز التعليقات "ربنا يكون في عونك اليومين دول يا أبو صلاح.
وقال آخرون "كمية ضغط كانت رهيبة ورقابة علي كل لمسة برغم كده قدر يهرب ويجيب هدف ويحسب تسلل ويخلق فرصة لنفسه ويراوغ والكوره تيجي في القائم سوء حظ كبير مفيش لاعب في ليفربول بيكون عليه رقابة بالشكل ده كل الأندية بتعمل حسابهاليه في الملعب صلاح اكثر من لاعب أنه الملك"، "ساديو واقف لصلاح علي الواحده هو كل بداية موسم هيعمل قصة! صلاح من بداية الموسم وهو بيصنع فرص كتير بس للاسف متسجلش منها"، "لسه في مباراة ايفرتون كان عمل كوره لساديو خلاه هو والجول و ساديو لم يوفق فيها. كورة انهاردة ٩٩.٩% من المهاجمين هيلعبوها كده. اتمني صلاح لا يتاثر بالكلام ده".
وأضاف آخرون: "ماني زودها في كل هجمه لصلاح يعترض على صلاح اتمنى كل واحد يشوف له فريق افضل بصراحة"، "فخر العرب مع صلاح".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد صلاح يتصدر تويتر بعد تألقه مع ليفربول أمام شيفيلد يونايتد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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