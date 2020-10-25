بنشر صورة بإحصائية أهدافه .. أحمد عيد عبد الملك: محدش بياخد غير نصيبه

لاعب نادي الزمالك السابق، صورة تبرز إحصائية أهدافه على مدار تاريخه الكروي مع الفرق والمنتخب المصري التي وصل عددها إلى 113 هدف.

وكتب احمد عيد عبد الملك قائلا "‏اما بشوف الارقام دي بقول ازاي في ٩ سنين مع حرس الحدود مكنتش بشوط ضربات جزاء غير ضربة واحدة في ٩ سنين في الدوري وضربة في افريقيا فرقت كتير في الاجوال اكيد ،،بس طبعًا الحمد الله راضي كل الرضا و محدش بياخد غير نصيبه". وحرص أحمد عيد عبد الملك على تهنئة صديقه "طارق حامد " لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك بمناسبة عيد ميلاده الـ 32 ، وهو من مواليد 24 أكتوبر 1988. ونشر أحمد عيد عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص به "تويتر "صورة له بصحبة نجم القلعة البيضاء "طارق حامد" وكتب قائلا: "‏كل سنة وانت قلب الزمالك يا مسمار قلوبنا".

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