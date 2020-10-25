شوبير يعلق على هزيمة برشلونه بثلاثية من ريال مدريد

فاز فريق ريال مدريد على نظيره برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدروي الإسباني.
تقدم ريال مدريد مبكرا عن طريق فاللفيردي في الدقيقة الرابعة، ثم أدرك فاتي التعادل سريعا في الدقيقة الثامنة.
وفي الدقيقة الـ 63 وضع راموس ريال مدريد في المقدمة من ركلة جزاء، قبل أن يضيف مودريتش الهدف الثالث بعد مراوغة مهينة لحارس برشلونة في الدقيقة 90.
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