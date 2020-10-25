فرقة محترمة.. أحمد عيد عبد الملك يدعم بيراميدز في نهائي الكونفدرالية

وجه أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق الدعم لفريق بيراميدز في نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب أحمد عيد عبد عبر حسابه بتويتر قائلا "‏كل التوفيق لبيراميدز إن شاء الله فرقة محترمة و منظومة شغالين كويس بس للاسف بدون جماهير لو تفتكرو السنة الي فاتت و الزمالك بيلعب النهائي كانت مصر كلها ليلة الماتش بتتكلم و تتابع هو ده الفرق الي قصدي عليه بقي ‎#الكونفيدرالية_يا_بيراميدز".

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدمء، كاف، عن طاقم حكام مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية والذي يجمع بين بيراميدز المصري ونهضة بركان المغربي في التاسعة من مساء الأحد على استاد مولاي عبد الله بالرباط.

ويدير اللقاء الحكم الكاميروني أليوم نيانت، ويساعده الكاميروني ألفيس جاي وعيسى جاي من تشاد، والحكم الرابع الجابوني إيريك أوتوجو كاستان.

ويتولى مهمة طاقم عمل تقنية الفار، الحكم الزامبي جاني سيكازوي ويساعده التونسي هيثم قيراط، والأنجولي جيرسون سانتوس.