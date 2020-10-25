الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات أمام فيرونا

ويسعى فريق يوفنتوس بقيادة مدربه أندريا بيرلو لاستعادة نغمة الانتصارات في مباراة الليلة، لتحسين وضعه في جدول ترتيب الكالتشيو.
كان فريق يوفنتوس سقط في فخ التعادل 1 - 1 أمام كرتوني في الجولة الماضية من مسابقة الدوري.
ويفتقد فريق يوفنتوس لخدمات نجمه الأول كريستيانو رونالدو في مباراة اليوم، بسبب إصابته بفيروس كورونا مؤخرا، خلال تواجده مع منتخب البرتغال، لخوض منافسات دوري الأمم الأوروبية.
في المقابل يطمح فيرونا في استغلال بدايته المميزة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، بتحقيق نتيجة إيجابية أمام البيانكونيري، للاقتراب من المربع الذهبي.
ويحتل يوفنتوس المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة عن فيرونا صاحب المركز الثامن.
ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإيطالي، كالياري مع كرتوني، بينفينتو مع نابولي، بارما مع سييزيا، فيورنتينا مع أودينيزي.
يذكر أن مباريات الدوري الإيطالي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.
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