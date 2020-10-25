حلم اللقب الأول.. بيراميدز يتحدى نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية.. الليلة

يلتقي فريق بيراميدز مع نظيره نهضة بركان المغربي، اليوم، الأحد، في تمام التاسعة مساء، على ملعب الأمير مولاي عبد الله، في نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويسعى فريق بيراميدز بقيادة نجمه الأول عبدالله السعيد للفوز على نهضة بركان في مباراة اليوم، من أجل التتويج باللقب الأول في تاريخ النادي "حديث العهد".

في المقابل يتسلح فريق نهضة بركان بعاملي الأرض والخبرة، من أجل اقتناص اللقب من بيراميدز.

وتأهل بيراميدز إلى نهائي الكونفيدرالية بعد الفوز على حوريا الغيني بهدفين دون رد، بينما صعد نهضة بركان على حساب حسنية أغادير.

كان نهضة بركان خسر نهائي الكونفيدرالية الموسم الماضي أمام الزمالك بركلات الجزاء، بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 1 - 1.

وحققت الفرق المصرية تفوقا كبيرا على الفرق المغربية هذا الموسم، حيث فاز الأهلي على الوداد 5 - 1 ذهابا وإيابا في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما تفوق الزمالك على الرجاء بهدف دون رد بالدار البيضاء، في نفس الدور ايضا.