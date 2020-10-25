آرسنال يسعى لتعميق جراح ليستر سيتي بـ الدوري الإنجليزي..اليوم

يستضيف فريق آرسنال نظيره ليستر سيتي اليوم، الأحد، في تمام التاسعة والربع مساء، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة السادسة، من مسابقة الدوري الإنجليزي " بريمرليج".

ويسعى آرسنال بقيادة نجمه المصري محمد النني لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، من أجل الصعود إلى المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، والحفاظ على كامل حظوظه في المنافسة على اللقب.

في المقابل يطمح فريق ليستر سيتي في مدواة جراحه بانتزاع الثلاث نقاط من الجانرز واستعادة توهجه مجددا، بعد السقوط أمام وست هام 3 - 0 وأستون فيلا 1 - 0، في آخر جولتين بالبريميرليج.

ويحتل ليستر سيتي المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن آرسنال صاحب المركز الثامن.

ويلتقي اليوم ايضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإنجليزي، ساوثهامبتون مع إيفرتون، وولفرهامبتون مع كريستال بالاس.

يذكر أن الحكومة البريطانية تراجعت مؤخرا عن قرار عودة الجماهير إلى مباريات الدوري الإنجليزي خلال شهر أكتوبر الحالي، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.