نهائي الكونفدرالية .. موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان والقنوات الناقلة

يلتقي فريق بيراميدز مع نظيره نهضة بركان المغربي، اليوم، الأحد، على ملعب الأمير مولاي عبد الله، في نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة بيراميدز نهضة بركان والقنوات الناقلة:

وتقام مباراة بيراميدز ضد فريق نهضة بركان في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة الرياضية المغربية، وبي إن سبورتس 7.

بيراميدز ضد نهضة بركان:

ويسعى فريق بيراميدز بقيادة نجمه الأول عبدالله السعيد للفوز على نهضة بركان في مباراة اليوم، من أجل التتويج باللقب الأول في تاريخ النادي "حديث العهد".

في المقابل يتسلح فريق نهضة بركان بعاملي الأرض والخبرة، من أجل اقتناص اللقب من بيراميدز.

وتأهل بيراميدز إلى نهائي الكونفيدرالية بعد الفوز على حوريا الغيني بهدفين دون رد، بينما صعد نهضة بركان على حساب حسنية أغادير.

كان نهضة بركان خسر نهائي الكونفيدرالية الموسم الماضي أمام الزمالك بركلات الجزاء، بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 1 - 1.

تفوق مصري على الفرق المغربية:

وحققت الفرق المصرية تفوقا كبيرا على الفرق المغربية هذا الموسم، حيث فاز الأهلي على الوداد 5 - 1 ذهابا وإيابا في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما تفوق الزمالك على الرجاء بهدف دون رد بالدار البيضاء، في نفس الدور ايضا.

طاقم تحكيم المباراة:

ويدير اللقاء الحكم الكاميروني أليوم نيانت، ويساعده الكاميروني ألفيس جاي وعيسى جاي من تشاد، والحكم الرابع الجابوني إيريك أوتوجو كاستان.

ويتولى مهمة طاقم عمل تقنية الفار، الحكم الزامبي جاني سيكازوي ويساعده التونسي هيثم قيراط، والأنجولي جيرسون سانتوس.